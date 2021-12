La CSN est préoccupée par l'état des services publics

La CSN a dévoilé jeudi matin son bilan de fin d'année et a présenté ses dossiers prioritaires de 2022. Virtuellement, la présidente Caroline Senneville s'est dite inquiète pour les services publics.

La pandémie a tourné le projecteur leur état, alors qu'ils sont essentiels à la population et à l'économie.

Au moment où la province est plongée dans une nouvelle vague de COVID-19, Mme Senneville s'est désolée qu'on soit suspendus et dépendants de la capacité hospitalière du Québec.

Depuis dix, voire quinze ans, la centrale syndicale sonne l'alarme a-t-elle rappelé.

« Les syndicats et la CSN ont toujours dit que la situation était précaire dans les services publics. Qu'à force de déficits zéro, de réorganisation et d'austérité, l'élastique était tiré au maximum! On était souvent traités d'alarmistes qui prêchent pour leur paroisse, mais force est de constater que nous avions raison et que les services publics sont vraiment dans un état délétère. » - Caroline Senneville, présidente de la CSN