La DPJ de l'Estrie est mise sous tutelle après un autre cas de négligence à Granby.

Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carmant, en a fait l'annonce cet après-midi.

La DPJ a mis 5 mois avant d'évaluer le dossier de quatre enfants gravement négligés qui vivaient dans un logement souillé des excréments de 12 chiens, l'an dernier. Les jeunes âgés entre 5 et 11 ans manquaient de nourriture, de soins médicaux et souffraient de retards de développement. Les enfants ont finalement été placés dans une famille d'accueil.

Durant la même période, la fillette martyre de Granby a perdu la vie sous la garde de son père et sa belle-mère, en avril dernier. L'homme de 30 ans a été accusé de négligence criminelle causant la mort, de séquestration, d'abandon d’enfant et d'avoir omis de fournir les choses nécessaires à l’existence de sa fille. La femme de 35 ans de meurtre non prémédité, de séquestration et de voies de faits graves.

