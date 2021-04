La famille royale britannique est en deuil

Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, époux de la Reine Elizabeth II, s'est éteint à l'âge de 99 ans. Il a rendu l'âme au château de Windsor.

L'annonce de son décès a soulevé de nombreuses réactions à travers le monde, particulièrement au Royaume-Uni où les drapeaux ont été mis en berne.

Philip Mountbatten est né le 10 juin 1921 à Corfou. Il est le 5e enfant et le seul fils du prince André de Grèce et de la princesse Alice de Battenberg.

Il était marié avec la Reine Elizabeth II depuis 1947. Ensemble, ils ont eu quatre enfants : Charles (prince de Galles), Anne (princesse royale), Andrew (duc d'York) et Edward (comte de Wessex).

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn