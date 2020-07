La foudre cause l'incendie d'une résidence à St-Lambert

Deux citoyens de St-Lambert peuvent se compter chanceux d'être en parfaite santé après l'incendie de leur résidence un peu avant 6h ce matin. La foudre a frappé subitement un arbre dans la cour arrière avant d'embraser leur résidence.

C'est un phénomène naturel extrêmement rare. Après avoir frappé l'arbre, l'arc électrique a terminé sa course dans deux résidences de la rue Macaulay. L'une d'elles située au 23 Macaulay a immédiatement pris feu en plus d'encaisser l'arbre qui a été sectionné par l'éclair.

"Rapidement les pompiers sont parvenus à maîtriser le foyer d'incendie. Heureusement, les occupants sur place ont eu le temps d'évacuer avant notre arrivée. Les dégâts sont évalués à environ 100 000$." - Normand Lavallée, chef pompier Service d'incendie de St-Lambert

L'arc électrique n'a causé que des dégâts mineurs à l'autre résidence.

Au plus fort de l'orage, plus de 23 000 foyers ont manqué d'électricité ce matin principalement à Montréal, Joliette et Gatineau en Outaouais selon le bilan d'Hydro-Québec.