La frontière américaine rouverte aux Canadiens vaccinés dès novembre

Les Canadiens adéquatement vaccinés pourront retourner aux États-Unis par la voie terrestre dès le mois prochain.

Un haut responsable américain, Brian Higgins, a fait savoir hier soir que la frontière avec le Canada et le Mexique sera rouverte, à une date encore indéterminée.

La frontière est fermée aux voyages non essentiels depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cette fermeture a séparé des familles en plus d'affecter des entreprises autant canadiennes qu'américaines.

Plus tôt cette semaine, Washington a annoncé que le vaccin AstraZeneca sera reconnu par les autorités compétentes. Toutefois, la vaccination mixte n'a pas encore eu le feu vert.

At long last, there is action by the U.S. to open the doors & welcome back our Canadian neighbors beginning in November.



This is good news for businesses & families that have suffered under the continued border shutdown.



Further details coming tomorrow.

My statement here ⬇️ pic.twitter.com/YEN7LuxGle