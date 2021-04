La grève est déclenchée au port de Montréal

Les 1150 débardeurs du port de Montréal sont en grève depuis 7h ce matin. Ce conflit de travail pourrait durement affecter l'économie du Québec.

Une ultime séance de négociation, en présence d'un médiateur fédéral est prévue dès 9h dans le but de dénouer cette impasse.

Les débardeurs sont sans contrat de travail depuis décembre 2018 et la question des horaires est au coeur du litige. Les syndiqués avaient accepté une trève l'été dernier à la suite d'un débrayage qui aurait duré 13 jours.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé son intention d'adopter une loi spéciale pour la reprise des activités, par l'entremise de la ministre fédérale du Travail, Filomena Tassi.

L’arrêt de travail actuel au port cause des dommages importants et potentiellement durables aux économies du Canada, du Québec et de Montréal en plus d’ajouter de la pression sur les chaînes d’approvisionnement déjà soumises à des pressions importantes en raison de la #COVID19.