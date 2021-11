La hausse de cas de COVID-19 se poursuit au Québec

La hausse des cas de COVID-19 se poursuit en province alors qu'on entâme une quatrième journée consécutive avec plus de 700 cas rapportés.

Québec dénombre effectivement 815 nouveaux cas dans les dernières 24 dernières heures. 3 personnes sont décédées durant cette même période et 45 patients sont aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

La dernière fois que les cas ont grimpé au-dessus de la barre des 800 cas, c'était à la mi-septembre.

Par ailleurs, on aura plus de détails sur la campagne de vaccination des jeunes de 5 à 11 ans en début de semaine. Après que le sérum ait été approuvé par Santé Canada pour cette tranche d'âge vendredi, le ministre de la Santé Christian Dubé et le premier ministre François Legault devraient faire le point en début de semaine sur le sujet.