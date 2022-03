La hausse des prix à la consommation se poursuit au Québec et au Canada

Les prix continuent de grimper à une vitesse inquiétante pour les consommateurs(trices). L'inflation a atteint 5.7% en février au Canada et de 5.4% au Québec, selon Statistique Canada. Il s'agit de la plus forte augmentation des prix à la consommation au pays depuis août 1991.

Les automobilistes ont payé 32,3% plus cher pour l'essence le mois dernier en raison du contexte géopolitique mondial. Les prix des aliments a grimpé de 7,4%, soit une hausse de 0.9% comparé à janvier (6.5%). Les prix de la viande de boeuf ont bondi de 16.8%, ceux poulet de 10.4% alors que les produits laitiers et des oeufs ont augmenté de 6.9%.

Ce n'est pas tout puisque les prix des appareils électroménagers ont augmenté de 7.8%, comparativement à février 2021.

Si vous êtes la recherche d'un toit, attendez-vous à payer plus cher, puisque les frais de logements affichent leur hausse la plus marquée depuis 1983. Le coût des logements a augmenté de 4.2% et celui du logement en propriété de 6.2%.

Mince consolation, la diminution des prix des services de téléphonie s'est poursuivie avec une baisse de 7.9%.

Le gouvernement Legault a promis d'aider aux contribuables avec le dépôt de son budget le 22 mars prochain.