VIDÉO: la légende du Canadien Henri Richard s'éteint

Quel honneur ce fut pour moi de porter le chandail du #16 Henri Richard lors de l’échauffement plutôt cette saison. Henri est encore à ce jour celui à avoir disputé le plus de matchs au sein de l’équipe et le seul joueur de la LNH à avoir gagné 11 coupes Stanley. Il était un vrai champion qui jouait avec passion et intensité. It was an honour for me to wear Henri Richard’s #16 earlier this season during the warmup. Henri is still the franchise leader in games played and the only NHL player to win 11 Stanley cups. A true champion who played with passion and intensity. #habs #canadiens

A post shared by Tomas Tatar (trto90) (@tomastatar90) on Mar 6, 2020 at 10:35am PST