La mairesse de Montréal félicite le héros du centre-ville

Un bon samaritain a transformé son véhicule en bouclier mardi midi pour protéger des piétons qui traversaient la rue, à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue St-Denis.

Au volant de son VUS, Erick Marciano a bloqué la voie à un autre automobiliste qui circulait à grande vitesse pour échapper aux policiers.

Le fuyard, qui semblait sous l'effet de drogue, a perdu connaissance au moment de la collision. Il a été transporté à l’hôpital.

Samuel Tremblay, 19 ans, a comparu cet après-midi. Il fait face à 7 chefs d'accusation, dont conduite dangereuse, conduite avec les capacités affaiblies et fuite. Il demeure détenu et sera de retour en Cour demain. Il devra subir une évaluation psychologique.

En entrevue à RDI, sa mère Ananda Tremblay a lancé un cri du coeur à sa sortie de la salle d'audience, au Palais de justice de Montréal:

«C'est certain que ça aurait pu être beaucoup plus grave, je tiens quand même à remercier la personne qui a évité tout cela, par contre ça fait des années que je me bats avec le système pour que mon fils soit pris en charge. Il a besoin de soin, il a besoin d'être évalué, donc c'est pour ça que j'ai demandé à son avocate qu'on puisse faire la demande à la Cour parce que ça fait plusieurs années que je me bats. Il a été suivi en psychiatrie pendant très longtemps durant sa jeunesse, là il est rendu aux adultes et on l'a comme délaissé.» Ananda Tremblay​