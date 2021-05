La maison de Chantal Lacroix ravagée par les flammes

La maison de Chantal Lacroix a été rasée par un incendie cette semaine. Les flammes se sont déclarées mardi matin vers 5h30.

La résidence est une perte totale, mais heureusement l'animatrice et sa fille Camly qui dormaient lorsque le feu a pris naissance ont réussi à s'extirper à temps de la maison. Elles sont saines et sauves.

Dans une publication sur Facebook, Chantal Lacroix affirme être bien entourée pour l'aider à traverser cette difficile épreuve.

«Nous le savions déjà, mais Camly et moi réalisons que nous avons des personnes exceptionnelles autour de nous. Nous sommes si reconnaissantes, privilégiées et pleines de gratitude pour ce soutien qui nous est offert.» -Chantal Lacroix

Reconnue pour sa générosité et son grand cœur, celle qui a notamment animé les émissions de télévision Donnez au suivant et On efface tout et on recommence aura assurément besoin à son tour de l'appui de son entourage.

Elle affirme regarder vers l'avant et se dit prête à se créer de nouveaux souvenirs.