La météo affecte déjà les routes du Québec

Si les conditions routières sont difficiles, nous vous encourageons à reporter vos déplacements. Pourquoi ne pas rester à la maison et relaxer ?

Une dizaine de sorties de route sont survenues dans la région de Québec, vers 8h, mais on ne dénombre aucun blessé grave selon la Sûreté du Québec. La carte interactive du Québec 511 faisait état d'une route partiellement glacée par endroits, jumelée à une visibilité réduite.

Environnement Canada a émis de nombreuses alertes sur tout le sud de la province. La pluie qui a commencé à tomber sur plusieurs secteurs se changera, tel que prévu, en verglas dès le début de la soirée. L'agence fédérale s'attend à ce que le grand Montréal, la Montérégie et l'Estrie reçoivent entre 1 et 3 cm de pluie verglaçante.

« Pour avoir un avertissement de pluie verglaçante, ça ne nous prend que 2 mm de verglas et là on en prévoit entre 10 et 30 mm. C'est un événement qu'on ne voit pas chaque hiver, mais rien de comparable avec le grand verglas de 1998. (...) C'était quatre à cinq fois supérieur à ce qu'on recevra dans les prochaines heures. » - Alexandre Parent, météorologue Environnement Canada

Des avertissements de tempête hivernale sont en vigueur pour les régions de Québec, Charlevoix, Montmagny et le Témiscouata. Plus de 25 cm de neige sont attendus, accompagnés de grésil et de fort vent, ce qui causera de la poudrerie.

Le scénario s'annonce semblable en Mauricie où les quantités de neige devraient varier entre 15 et 25 cm, selon l'alerte en vigueur.