La mort tragique des Pomares aurait «sans doute» pu être évitée

Jonathan Pomares a tué ses enfants de 5 et 7 ans, en 2019, avant de s’enlever la vie. Et ces morts auraient «sans doute» pu être évitées, conclut la coroner dans son rapport rendu public aujourd'hui.

Selon ce qu’a indiqué Me Stéphanie Gamache, mardi, des actions concrètes auraient pu être posées si une cellule de crise avait pu être mobilisée.

C'est qu'une dizaine de jours plus tôt, la police avait effectué une intervention auprès du père de la petite Élise et de son grand frère, Hugo. Jonathan Pomares avait alors les facultés affaiblies et démontrait de l’agressivité. Il avait ensuite été hospitalisé pour une évaluation psychiatrique après avoir tenu des propos suicidaires. C’est lors de cette garde préventive à l’hôpital et à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal que des mesures auraient pu être prises pour «éviter ce drame horrible», selon la coroner.

Me Gamache réclame donc une meilleure formation en matière de violence conjugale des intervenants, médecins et infirmières. Elle estime aussi qu'ils doivent être mieux formés sur la levée de la confidentialité des renseignements.

L’ex-conjointe de M. Pomares avait découvert les trois corps à son retour à la maison de Tétreaultville, où elle résidait elle aussi.

Toutes les recommandations de la coroner Gamache

Au ministère de la Santé

Désigner une personne-ressource responsable du dossier violence conjugale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

Offrir une formation de base et continue sur la violence conjugale à tous les intervenants et employés du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

Offrir une formation de base et continue sur la violence conjugale à tous les médecins, infirmières et infirmiers du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en collaboration avec leurs ordres professionnels respectifs, soit l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le Collège des médecins du Québec ;

Procéder à l'élaboration d'une grille spécifique pour l'évaluation du risque homicidaire lors de situations où une tentative de suicide survient dans un contexte de séparation imminente ;

Offrir de la formation continue sur les conditions permettant la levée de la confidentialité des renseignements pour tous les intervenants et employés du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal ;

Offrir de la formation continue sur les conditions permettant la levée de la confidentialité des renseignements pour tous les médecins, infirmières et infirmiers du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal et du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal en collaboration avec leurs ordres professionnels respectifs, soit l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et le Collège des médecins du Québec.

Au Secrétariat à la condition féminine

Voir à la réalisation et la pérennisation du projet de cellule d'intervention rapide avec les organismes désignés tant sur le territoire du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal que sur le territoire du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal :

Revoir les pratiques et les mesures en place pour permettre d'impliquer les proches lors de l'évaluation du risque suicidaire suite à une tentative de suicide qui survient dans le contexte d'une séparation imminente avant d'accorder le congé pour ainsi alimenter adéquatement la grille d'évaluation du risque homicidaire à être élaborée par le MSSS ;

Établir des liens durables avec l'organisme qui sera responsable de la gestion de la cellule d'intervention rapide sur son territoire et d'y référer dans tout dossier où le risque homicidaire existe ;

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Établir des liens durables avec l'organisme qui sera responsable de la gestion de la cellule d'intervention rapide sur son territoire et d'y référer dans tout dossier où le risque homicidaire existe.

(Avec la collaboration de Guillaume Théroux, journaliste Noovo Info)