La pénurie de pharmaciens progresse au Québec

La pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux continue de progresser en Mauricie et dans le Centre-du-Québec.

Au premier avril 2021, 28 postes étaient vacants par rapport à 18 l'année précédente. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, l'A.P.E.S.

L'impact se fait sentir notamment dans les CHSLD où les patients ont difficilement accès à un pharmacien pour prendre en charge leur dossier de médicaments. La situation est tout aussi problématique pour les soins de courte durée.

Un problème qui perdure partout au Québec

À l’échelle de la province, environ un poste de pharmacien d’établissement sur cinq, soit 18%, était non pourvu. Toujours au 1er avril 2021, l’enquête a révélé que 280 postes à temps complet étaient non comblés et que 6238 jours de dépannage ont été requis du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Le recours au dépannage a donc augmenté de 735 jours comparativement à la situation au 1er avril 2020. Toujours selon l'A.P.E.S., le manque de pharmaciens d’établissements continue de se faire sentir dans toutes les régions du Québec. Il s'agit d'un problème qui perdure depuis 20 ans, explique la directrice-générale de l'organisme, Linda Vaillant.