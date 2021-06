La pire route du Québec se trouve en Montérégie

La route la plus mal en point du Québec se trouve à Carignan, en Montérégie, selon la sixième édition du sondage annuel de CAA-Québec.

C'est la première fois que ce tronçon long de plus d'un kilomètre se retrouve en tête du palmarès. Plusieurs nids-de-poule jonchent le chemin qui est principalement utilisé par des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La région du Bas-Saint-Laurent occupe les 2e et 3e rangs. La rampe d'accès de la traverse qui relie Matane à la Côte-Nord arrive deuxième en raison d'un mouvement citoyen pour dénoncer les bris de services des navires. Elle est suivie du Chemin du 3e-Rang-du-Bic à Rimouski.

Trois routes de Québec font aussi partie du top dix, soit la rue Seigneuriale et les boulevards de l'Ormière et Jean-Talon Ouest.

Le top 10 de cette année est entièrement constitué de routes qui ne s'y étaient jamais retrouvées. C'est la première fois en six ans qu'aucune artère de Montréal n'y figure.

Trois secteurs du réseau routier de la métropole se sont quand même retrouvés dans les votes, soit l'autoroute Métropolitaine, le boulevard Saint-Joseph Ouest et la rue Saint-Denis.

CAA-Québec profite du dévoilement des résultats pour rappeler que c'est au Québec que l'on paye le plus cher en réparations de véhicules liées au mauvais entretien des routes.

