À Longueuil la plage du parc de l'Île Charron fermée pour l'été

Une bien mauvaise nouvelle pour les citoyens qui vont vouloir se rafraîchir cet été.

La plage située au parc de l'Ile Charron est présentement fermée et elle le sera pendant toute la saison estivale. La Ville de Longueuil a choisit cette année de ne pas investir les 300,000$ que coûte l'entretien de la plage annuellement.

Julie Martineau, porte-parole de la ville, affirme que la décision a été prise en raison des contraintes budgétaires et de l'incertitude entourant les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19. Madame Martineau ajoute que les élus ont préféré injecter les sommes dans d'autres projets.

«Lorsqu'on a fait l'étude du budget 2021 de la ville, on avait un équilibre budgétaire à boucler, donc la décision a été prise de ne pas réinjecter de l'argent dans ce projet pour cet été. Étant donné qu'on était pas certain de la fréquention qu'on aurait en raison des mesures sanitaires. Par contre ce n'est pas parce que la plage n'est pas accessible qu'on ne peut pas profiter du site.» -Julie Martineau, porte-parole, Ville de Longueuil

Les travaux pour stabiliser la berge ont donc été repoussés à l'automne. On doit plus précisément aménager un détour pour rendre le site plus durable face aux fluctuations du niveau de l’eau. Les travaux vont permettre également l'aménagement d'un habitat pour les poissons.

La baignade n'y est donc pas permise. Le parc demeure cependant ouvert tous les jours de 6 h à 23 h.

Des agents de sensibilisation sur place

Des employés de la ville seront sur place à titre d'agents de sensibilisation pour informer les citoyens des règlements et restrictions. Ils y seront 7 jours par semaine. De plus, les agents du Service de police de l'agglomération de Longueuil assureront la sécurité et le respect des consignes au parc de l'Île-Charron comme à chaque année.

La plage a été aménagée en 2019 au coût de 2,3 millions de dollars.