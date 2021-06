La population adulte de la Montérégie a répondu à l'appel.

La vaccination va bon train en Montérégie.

La direction de la santé publique annonce que 77% de la population adulte a reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19. Selon la

Selon la Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie, le cap du million de doses de vaccins administrés sera atteint en fin de journée aujourd'hui.

«Je suis extrêmement fière de la participation des adultes à la campagne de vaccination. Je veux aussi remercier nos équipes de vaccination qui ne ménagent aucun effort pour favoriser la vaccination d'un plus grand nombre de personnes. Nous l'avions déjà dit, c'est grâce à la vaccination que nous pourrons reprendre une vie normale et nous sommes vraiment près du but. Pour être mieux protégé contre le virus, il faut recevoir une deuxième dose de vaccin. J'insiste donc sur l'importance de recevoir cette deuxième dose, vous pouvez même devancer votre rendez-vous si vous le souhaitez en suivant le calendrier qui a été proposé aujourd'hui.» - Dre. Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie

Les Québécois pourront devancer leur rendez-vous de 2e dose de vaccin contre la COVID-19, à compter de lundi, sur le site Clic santé. Ça se fera par catégories d'âge, et non par groupes prioritaires comme lors de la première dose.

Les premiers seront les 80 ans et plus, le lendemain les 75 ans et plus et ainsi de suite jusqu'au 23 juin.

Québec a décidé réduire de moitié l'intervalle recommandé pour les vaccins Pfizer et Moderna, passant de 16 à 8 semaines, comme pour AstraZeneca.