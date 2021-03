La propriété du maire d'Ottawa, la cible de vandalisme

La propriété du maire d'Ottawa a été la cible de vandalisme en fin de semaine. Un graffiti homophobe a été peint sur le chemin asphalté devant la résidence de Jim Watson.

Des informations du bureau du maire indiquent que la police est intervenue après qu'un voisin ait remarqué le message. Monsieur Watson s'est dit déçu que quelqu'un consacre du temps et des efforts pour s'attaquer à l'orientation sexuelle de quelqu'un.

Le maire d’Ottawa a révélé publiquement qu’il était homosexuel en août 2019.

La Ville va procéder au nettoyage de l'asphalte.

De son côté, le chef de police d'Ottawa a écrit sur son compte Twitter qu'une enquête est en cours et que c'est tolérance 0 en matière de crimes haineux au sein du service de police.



We are investigating an incident of hate graffiti reported to police today outside of the Mayor's home. Our Service has no tolerance for hate crimes of any kind. Our Hate Crimes Unit has been engaged and this act, and all acts of hate, will be fully investigated.