La Québécoise Édith Blais est retrouvée vivante au Mali

La Québécoise Édith Blais a été retrouvée vivante au Mali, après quinze mois de captivité.

La Sherbrookoise et son ami italien Luca Tacchetto ont été enlevés au Burkina Faso en décembre 2018. Ils devaient initialement se rendre au Togo pour effectuer du travail humanitaire.

Les circonstances de leur libération sont encore floues. Ils auraient possiblement échappé à leurs ravisseurs et ont trouvé le moyen de se faire conduire, vendredi, auprès des Casques bleus de la mission de l'ONU au Mali.

Les deux trentenaires se portent bien et ont été conduits à l'aéroport de Bamako. Ils seront pris en charge par les autorités maliennes avant d'être rapatriés.

Le ministre des Affaires étrangères du Canada, François-Philippe Champagne, s'est entretenu avec Édith Blais samedi matin.

Je viens de parler à Edith Blais et Luca Tacchetto. Je peux confirmer qu’ils sont en sécurité. Je veux remercier mon homologue malien @t_drame et le Président @PresidenceMali, la @UN_MINUSMA, et le Burkina Faso pour leur coopération. Nous avons hâte qu’Édith revienne au Canada.