La reine Elizabeth II atteinte de la COVID-19

La reine Elizabeth II a été testée positive à la COVID-19.

L'annonce a été faite par le palais de Buckingham dimanche.

La souveraine de 95 ans ne souffre toutefois que de symptômes légers comparables à ceux d'un bon rhume.

Celle qui règne depuis 70 ans continuera d'ailleurs à effectuer des tâches légères durant sa convalescence.

Plusieurs personnalités officielles du Royaume-Uni ont par ailleurs souhaité un prompt rétablissement à la Reine, dont le Premier ministre Boris Johnson.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health.