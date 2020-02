La romancière Mary Higgins Clark décède à 92 ans

L'écrivaine à succès Mary Higgins Clark est décédée, vendredi, à l'âge de 92 ans. Son éditeur précise qu'elle a rendu l'âme à son domicile floridien de Naples, en raison de complications liées à son âge avancé.

Surnommée la «Reine du suspense», la romancière américaine a écrit une cinquantaine de livres à succès. Plus de 100 millions d'exemplaires de ses livres ont été vendus partout dans le monde, selon la maison d'édition Simon & Schuster.

« Elle était unique. Personne ne s'est jamais lié plus avec ses lecteurs que Mary; elle les comprenait comme s'ils étaient des membres de sa propre famille. Elle était toujours absolument sûre de ce qu'ils voulaient lire — et, peut-être plus important encore, de ce qu'ils ne voulaient pas lire — et pourtant elle a réussi à les surprendre à chaque livre.» - Michael Korda, éditeur en chef

Son premier best seller, la Maison du guet, a été publié en 1975. En 1977, La nuit du renard fait d'elle une millionnaire.

Elle a remporté de nombreux prix et distinctions et cosigné cinq romans avec sa fille Carol. Plusieurs de ses histoires ont également été adaptées au cinéma et à la télévision.

Née à New York, au sein d'une famille irlandaise, Mary Higgins Clark a traversé toutes sortes d'embûches. Son père a été emporté par une crise cardiaque lorsqu'elle n'avait que dix ans. À 35 ans, elle se retrouve veuve avec cinq enfants à sa charge.