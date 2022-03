La Ronde : hausse du prix des passeports pour la saison 2022

Les familles auront des sensations fortes avant même d'avoir franchi les tourniquets d'entrée de La Ronde cet été, puisque les tarifs des passeports ont été revus à la hausse. La facture pour une activité d'un jour, avec deux enfants et deux adultes, incluant les repas et le stationnement, peut facilement dépasser les 300$.

Le billet d'un jour coûte 8$ de moins que l'an dernier, soit 41.99$ + taxes. Six Flags a toutefois augmenté le prix des passeports.

- Le Passeport Adrénaline 2022 est offert à 69.99$, ce qui inclut des visites illimitées au parc thématique et à certains parcs de la chaîne américaine (des dates précises sont exclues), un stationnement à rabais, deux bons coupe-fil (en semaine uniquement) ainsi que deux billets d'un jour pour famille et amis.

- Le Passeport Extrême 2022 est à 161,99$ chacun, ce qui inclut des accès illimités, un stationnement régulier gratuit, deux Passeports juniors, un seul plan repas, des bons coupe-fil (en semaine, dates bloquées) et des rabais de 30% en boutiques et de 15% sur la nourriture.

- Le Passeport Suprême 2022 coûte 301,99$, ce qui inclut des visites illimitées à La Ronde et dans tous les parcs thématiques extérieurs de Six Flags, deux Passeport juniors, un stationnement priviligié gratuit, un forfait restos de 10 repas, des bons coupe-file (5 bons, utilisables en tout temps, dates bloquées) un rabais de 50% sur la passe flash saisonnière ainsi que des rabais sur la nourriture et dans les boutiques.

LaRonde.com

Autres informations pertinentes

- Le stationnement quotidien est offert à 21.74$

- Le plan repas d'un jour coûte 31.99$ incluant un repas, une collation et des boissons gratuites pour la journée.

- Des billets à tarif réduit sont offerts en ligne seulement à des dates présélectionnées

- Il est possible d'acquitter la facture des Passeports en cinq (5) versements

Aucun nouveau manège n'a été annoncé pour cette année. La réouverture de La Ronde est prévue le 21 mai 2022. Le parc d'attractions n'a pas encore précisé les mesures sanitaires qui seront appliquées.