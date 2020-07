La Ronde rouvrira ses manèges le 25 juillet

La Ronde de Montréal rouvrira progressivement ses manèges aux amateurs de sensations fortes, avec une capacité limitée à compter du 25 juillet.

Un mode "avant-première" sera réservé aux membres et aux détenteurs d'un Passeport-saison le 25, 26 et 31 juillet ainsi que le 1er et 2 août.

Le parc d'attractions ouvrira ensuite à tous les visiteurs à compter du 3 août, mais ils devront réserver leur place en ligne.

La température des visiteurs sera captée à l'entrée avec une technologie d'imagerie thermique infrarouge et tous les visiteurs de 2 ans et plus devront porter un masque.

Une équipe sera dédiée au nettoyage des lieux et les visiteurs seront séparés par des rangées ou des sièges vides dans tous les manèges.