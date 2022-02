La Russie bombarde l'Ukraine

La Russie est passée de la parole aux actes en bombardant plusieurs villes de l'Ukraine, incluant la capitale Kiev.

Moscou précise que cette opération militaire durera le temps nécessaire en fonction de ses résultats et de sa pertinence. Un nombre indéterminé de soldats russes et ukrainiens ont péri dans les combats, rapportent des médias internationaux.

Des civils se sont mis à l'abri dans les tunnels du métro à la suite des premiers bombardements.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky appelle sa population à prendre les armes pour se défendre. Il compare cette attaque à celle des Nazis durant la Seconde Guerre mondiale

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.