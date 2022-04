La saison de ski tire à sa fin un peu partout au Québec

La saison de ski se termine ce vendredi en Estrie. C'est la dernière journée pour profiter des quelques pentes encore ouvertes à Orford, Sutton, Owl's Head et Bromont.

Ski St-Bruno est aussi fermé depuis 3 semaines mais on se prépare déjà pour la prochaine.

Le propriétaire de la station, Michel Coutûre, dresse un bilan positif en raison du temps froid notamment qui a permis d'offrir des conditions agréables. Il affirme que les amateurs de ski sont revenus en force sur les pentes en 2021-2022 en partie à cause de la pandémie qui a forcé la fermeture des stations l'année précédente.

'' Il y a un certain engouement qui a été crée par la pandémie en raison des restrictions imposées par le gouvernement. Cette année beaucoup de gens sont revenus au ski, on s'en ressent beaucoup plus cette année dans l'industrie parce que les gens ont repris goût au ski, on a un bon momentum à l'heure actuel.''

-Michel Coutûre, propriétaire, Ski St-Bruno