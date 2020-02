La tempête a fait plus de 1250 accidents sur les routes

La plus importante tempête de l'année 2020 a grandement compliqué les conditions routières tout au long de la journée de vendredi.

En soirée, le ministre des Transports François Bonnardel indiquait que plus de 1250 incidents avaient été rapportés, uniquement sur les routes sous la juridiction du MTQ.

‼️Mise à jour: On m’informe qu’à 19h, + de 1250 incidents ont été rapportés seulement sur le réseau du MTQ. Je tiens à remercier les équipes de @Transports_Qc et les autres intervenants qui travaillent avec dévouement dans des conditions difficiles. Nous sommes reconnaissants!

Des carambolages, accidents et sorties de route ont forcé des fermetures de différents tronçons routiers à travers la province, notamment dans la région de Québec et le Grand Montréal.

L'autoroute 20 Ouest a dû être fermée une bonne partie de la soirée, dans le secteur de Saint-Hyacinthe, en raison d'un carambolage impliquant 70 véhicules, dont une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec.

Un impressionnant carambolage s'est produit sur l'autoroute 73, à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, un peu avant midi.

Les autorités ont répété toute la journée, l'importance d'adapter sa conduite en fonction de la météo et des conditions routières.

Pour la sécurité de tous, déneigez et déglacez complètement votre voiture avant votre départ. Pas d’igloos mobiles!



Non seulement c'est dangereux, mais c’est également interdit. L’amende prévue est de 60 $ à 100 $ (plus les frais).#ConduiteHivernale #SécuritéRoutière pic.twitter.com/GPDOo9IGVs