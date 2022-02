La tension reste palpable au pont Ambassador

La Presse canadienne

La police de Windsor tente dimanche de nouveau de reprendre le contrôle de la situation près du pont Ambassador, l'un des principaux liens frontaliers du Canada avec les États-Unis.

Un lourd cordon policier a de nouveau avancé de plusieurs mètres sur le chemin Huron Church, près de l'entrée du pont. Tout comme samedi, ils étaient suivis par deux véhicules blindés de la GRC et d'un certain nombre de véhicules.

Les policiers ne laissaient aucun manifestant derrière eux.

Vers 10 h, moins d'une douzaine de manifestants étaient encore sur place.

La police de Windsor a indiqué qu'un certain nombre de véhicules avaient été remorqués.

Un drone a rapidement survolé les lieux. Des klaxons peuvent être entendus à distance.



Enforcement will continue in the demonstration area and there will be zero tolerance for illegal activity. The public should avoid the area.