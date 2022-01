La vaccination des doses de rappel reprend son rythme de croisière

La vaccination des doses de rappel a repris son rythme de croisière en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Plus de 185 000 doses ont été administrées dans la région à ce jour, aux 18 ans et plus.

Ça comprend celles dans les milieux d'hébergement et dans les différents sites de vaccination. Si vous n'avez pas encore votre dose de rappel, 52 000 plages de rendez-vous demeurent disponibles cette semaine.

Sachez qu'un nouveau centre ouvre ses portes aujourd'hui à St-Tite.

Et un autre va ouvrir le 27 janvier à Louiseville. Vous pouvez déjà y prendre rendez-vous.

Quatrième dose

Entretemps, le CIUSSSMCQ invite les personnes de 18 ans et plus qui sont immunodéprimées et dialysées, à venir chercher leur 4e dose de rappel. Elles peuvent la recevoir dès maintenant en respectant un intervalle de trois mois après la dernière dose reçue.

Pour prendre rendez-vous cliquez sur le lien de Clic Santé