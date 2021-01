La vaccination des sans-abris commence cette semaine à Montréal

Montréal va commencer à vacciner les itinérants contre la COVID-19 cette semaine.

La Santé publique de la métropole annonce que la campagne de vaccination s'intensifiera dans les prochains jours et qu'un premier petit groupe de sans-abris recevra le vaccin.

Les autorités sont préoccupées par la transmission qui s'accentue au sein des sans-abris. On compte 172 cas depuis le début de décembre, soit 114 personnes en situation d'itinérance et 58 travailleurs des organismes qui leur viennent en aide

«Ce sont des éclosions qui sont difficiles à contrôler de par le contexte de vie de ces personnes-là, qui sont très mobiles et qui vont des fois d'un centre à l'autre.» -Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique

Par ailleurs, tous les résidents, employés et médecins des CHSLD de Montréal auront été vaccinés contre la COVID-19 d'ici la semaine prochaine. Il s'agit de 8000 résidents et près de 12 000 travailleurs. Sur les 43 000 doses reçues, 29 193 ont été administrés.

Le CHUM et le CUSM ont aussi commencé aujourd'hui à administrer des doses à son personnel.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est très préoccupée par la hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 dans la métropole depuis le début janvier.

744 personnes sont hospitalisées, sur une capacité de 1000 lits, si bien que la majorité des hôpitaux sont passés au niveau rouge selon la Santé publique.

On compte également 311 éclosions actives à Montréal, dont 137 dans le milieu de la santé.

1000 employés du réseau de la santé sont absents, soit parce qu'ils ont été infectés par la COVID-19 ou parce qu'ils attendent un résultat de test de dépistage.

Le Québec a aussi établi aujourd'hui un triste record aux soins intensifs, avec 229 patients, une première depuis le début de la pandémie. 43 lits de soins intensifs et 310 lits d'hospitalisations seront ajoutés.

La mairesse Valérie Plante ne croit pas que le couvre-feu va tout régler....

«Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est le couvre-feu qui va régler ça. Moi ce que je me demande c'est qu'est-ce qui doit être fait de plus pour s'assurer qu'à Montréal on ne continue pas sur la lancée actuelle. Je suis très préoccupée. C'est ici là que ça chauffe, c'est à Montréal.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal