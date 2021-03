La vaccination s'élargit à Ottawa

Du côté d'Ottawa, c'est maintenant au tour des résidents de 75 ans et plus de se faire vacciner. Les citoyens peuvent se présenter dans une des 4 cliniques de vaccination. Pour augmentter la cadence, deux autres centres ouvriront aujourd'hui: un au Centre commémoratif Eva-James et le second à l'hôtel de ville.



Sachez que vous devez prendre un rendez-vous avant de vous présenter au centre de vaccination.

Bilan ontarien

Selon les plus récentes données du gouvernement, l'Ontario enregistre 1,699 nouveaux cas de Covid-19 et on dénombre 3 décès supplémentaires. Côté vaccination, 31,335 doses ont été administrées aux cours des dernières 24 heures.

Les hôpitaux de la province vont recevoir 1,2 milliards $ du gouvernement de Doug Ford. L'objectif étant de les aider à diminuer la pression engendrée par la pandémie.