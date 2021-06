Lanaudière: Embardée mortelle sur la route 158

Un Lavallois de 42 ans a perdu la vie dans une embardée sur la route 158 à Saint-Jacques, dans Lanaudière. Après une sortie de route, il a fait des tonneaux pour terminer sa course dans un champ.

L'homme a été éjecté et s'est retrouvé coincé sous la minifourgonette. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité.

Des passants ont retrouvé le véhicule tôt dimanche, vers 5h30. On ignore quand l'accident est survenu et ce qui est en cause. La Sûreté du Québec n'a avancé aucune hypothèse.