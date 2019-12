LANAUDIÈRE: Une collision fait 7 blessés à Saint-Jean-de-Matha

Un accident impliquant trois véhicules a fait sept blessés, dont un blessé grave, vers midi vendredi sur la route 131, à Saint-Jean-de-Matha, dans Lanaudière.

Un véhicule circulant en direction sud sur la route 131 aurait dévié de sa voie, pour une raison encore indéterminée, pour entrer en collision avec deux autres véhicules qui arrivaient à sens inverse, selon la Sûreté du Québec.

Le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture dans une pente descendante, à la hauteur du rang Saint-Léon. Le passager de ce premier véhicule, un homme dans la vingtaine, a été gravement blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. Six autres personnes ont subi des blessures mineures.

Les enquêteurs se sont rendus sur place pour tenter de déterminer les causes et circonstances exactes de l'accident. La chaussée glacée pourrait avoir joué un rôle, alors que du verglas et de la pluie sont tombés sur une bonne partie de la province dans les dernières heures.

La route 131 a été complètement fermée dans le secteur le temps de l'enquête. Elle a été rouverte vers 19h30.