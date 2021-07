LAVAL : Des installations en bordure d'autoroutes font jaser

En bordure des voies de desserte des autoroutes 13, 15, 19 et 440 à Laval, une dizaine d'installations font jaser. Des poteaux montés de boîtes métalliques ont piqué la curiosité des résidents, au point où la Ville a dû donner des explications.

La réponse aux nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux était pleine d'humour.