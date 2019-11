LAVAL : Enquête criminelle sur la mort d'un patient de la Cité de la Santé

La police de Laval enquête sur la mort d'un patient qui a rendu l'âme après avoir été opéré à la Cité de la Santé de Laval.

Le décès du patient est survenu le 1er novembre. La police ne confirme ni l'âge, ni le sexe du patient pour ne pas nuire à l'enquête en cours. Elle a été ouverte vendredi dernier à la suite d'une dénonciation faite par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Des employés du bloc opératoire auraient été témoins d'une situation inhabituelle etils ont porté plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services.

Un médecin a remis sa démission après avoir été suspendu dans ce dossier. Les ordres professionnels concernés ainsi que le Bureau du Coroner ont été avisés de la situation. Le CISSS de Laval n'accorde aucune entrevue au sujet de cette enquête. Voici ce qu'on peut lire dans le communiqué envoyé aux médias :

"Dès que le CISSS de Laval a été mis au fait de la situation, il a posé toutes les actions nécessaires pour s’assurer de la qualité des soins et services offerts à l’hôpital. Le médecin concerné par l’événement a été relevé de ses fonctions (...) Le CISSS de Laval a rencontré et accompagné la famille du patient décédé et a aussi proposé de l’aide psychosociale aux employés du bloc opératoire. Le CISSS de Laval attendra les résultats des différentes enquêtes pour émettre d’autres commentaires"