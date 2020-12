LAVAL: Un intervenant jeunesse accusé d'agression sexuelle

La police de Laval lance un appel au public pour retrouver des victimes d'un présumé prédateur sexuel travaillant auprès de jeunes en difficulté. David Gingras, 31 ans, a été accusé d'agression sexuelle sur deux mineurs de 11 et 16 ans le 10 décembre dernier.

Les faits reprochés seraient survenus entre 2017 et 2019 à Laval et sur la Rive-Nord. Gingras travaillait alors comme surveillant et technicien en éducation spécialisée auprès des jeunes dans des organismes communautaires de Laval, Deux-Montagnes et Mirabel. Les gestes reprochés seraient survenus au domicile personnel du suspect.

Pour toute information, contactez le Service de police de Laval sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636).

David Gingras a été libéré jusqu'à sa prochaine comparution le 19 mars prochain. En plus d'agression sexuelle, il est également accusé de possession de pornographie juvénile.

courtoisie