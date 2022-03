Le Canada fera un 3e envoi d'armes de combat en Ukraine

Le Canada prépare un troisième envoi de matériel militaire en Ukraine.

Le gouvernement canadien enverra des armes antichars ainsi que des munitions dites améliorées.

Justin Trudeau en a fait l'annonce cet après-midi en compagnie de la vice-première ministre, Chrystia Freeland, de la ministre de la Défense, Anita Anand, et du ministre de l’Immigration, Sean Fraser.

Le Canada va également interdire l'importation de pétrole brut provenant de la Russie. Ce secteur représente plus d'un tiers des recettes du budget fédéral russe. "Cette mesure envoie un message puissant" a affirmé le premier ministre.

Par ailleurs, Justin Trudeau estime que Vladimir Poutine a fait une grave erreur en s'en prenant à l'Ukraine et qu'il a sous-estimé la réaction du monde entier.

"Nous savons que la seule façon de passer à travers, c'est de rester ferme et unis et de démontrer à Vladimir Poutine qu'il a fait une erreur horrible et qu'il va devoir reculer devant l'unité et la fermeté des pays dans le monde."