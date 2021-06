Le Canadien souhaite accueillir 10 500 spectateurs au Centre Bell

La direction des Canadiens de Montréal demande au gouvernement Legault et à la Santé publique d'autoriser 10 500 spectateurs au Centre Bell pour le match de vendredi.

L'organisation affirme être en négociations depuis vendredi et dit être en attente du feu vert.

Le port du masque serait obligatoire en tout temps.

«Vous savez le Centre Bell c'est quand même 2 millions de pieds carrés, on est confiant qu'on a les moyens nécessaires, on a l'expertise requise pour être capable d'accueillir tout ces gens, en maintenant la distanciation sociale bien sûr [...] et puis le fameux concept des zones, donc des entrées distinctes.»

-France Margaret Bélanger, vice-présidente exécutive des Canadiens