Le cancer colorectal est en hausse chez les moins de 45 ans

Alors qu'on est en plein Mois de sensibilisation au cancer colorectal, on apprend que la maladie est en hausse chez les moins de 45 ans. Une tendance est détectée depuis 1995 dans plusieurs pays industrialisés comme le Canada, les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Des 300 cas traités au CHUM par année, on en comptait 10% en 2006. L'an passé, ils représentaient 17% des cas.

«On ne connaît pas vraiment la cause, mais il semble y avoir un plus grand pourcentage chez les plus jeunes.» Dre Carole Richard, chef du service de chirurgie digestive au CHUM

L'alimentation, l'inflammation et le microbiome (flore intestinale), ou une combinaison des trois, pourraient y être pour quelque chose.

Entre 10 et 20 % des patients plus jeunes ont une prédisposition génétique à souffrir de cette maladie, mais la vaste majorité des patients de 50 ans et moins ne présentent aucun facteur de risque évident.

Les patients plus jeunes souffriront souvent d’une forme plus avancée de la maladie quand ils seront finalement diagnostiqués, soutient Dre Richard.

Hier, le Stade olympique, à Montréal, le Château Frontenac, à Québec et le Marché By, à Ottawa, étaient parmi les installations qui ont été illuminées en bleu pour honorer les personnes atteintes.

Avec La Presse canadienne