Le cannabis maintenant interdit au moins de 21 ans au Québec

À compter d'aujourd'hui, au Québec, il est interdit aux personnes de moins de 21 ans d'acheter ou de posséder du cannabis à des fins récréatives. C'est l'entrée en vigueur officielle des nouvelles dispositions de la Loi encadrant le cannabis.

Même si la Société québécoise du cannabis (SQDC) est fermée aujourd'hui, il faudra maintenant avoir 21 ans pour y acheter, en personne ou en ligne, tout produit du cannabis ou en posséder sur soi sur le territoire.

Avec ces nouvelles dispositions, le Québec devient la province la plus stricte et restrictive en matière de marijuana. Cette loi pourrait toutefois être jugée inconstitutionnelle si elle est contestée devant les tribunaux, selon le Barreau du Québec.

Ailleurs au pays, la plupart des provinces ont porté l'âge légal de la consommation à 19 ans, même s'il a été légalement fixé à 18 ans par le fédéral. Le gouvernement Legault a choisi de rehausser l'âge légal minimal à 21 ans parce qu'il était inquiet des possibles impacts du pot sur le développement du cerveau des jeunes.

Les experts estiment toutefois que ce changement n'aura pas que des effets positifs. Il pourrait aussi avoir des effets néfastes, alors que les 18-21 ans qui souhaitent consommer vont se tourner vers le marché noir et donc vers des produits de moins bonne qualité.

Parmis les autres changements, c'est aussi à compter d'aujourd'hui que vous pourrez vous procurer en ligne des produits comestibles au cannabis, tout comme les extraits et topiques, selon la disponibilité. Ils sont déjà légaux depuis la mi-décembre, mais l'approvisionnement pourrait être difficile au départ. Contrairement aux autres provinces toutefois, tout produit comestible attrayant pour les jeunes, comme les bonbons ou le chocolat au pot par exemple, demeure illégal.

Autres nouvelles règles et tarifs

Plusieurs autres nouvelles règlementations entrent en vigueur avec la nouvelle année. Votre portefeuille sera notamment impacté de plusieurs façons en 2020 avec l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs.

Les coûts d’immatriculation de votre véhicule vont grimper, tout comme le prix des timbres et votre compte de taxes dans la plupart des villes. Toutefois, il y a aussi de bonnes nouvelles pour les consommateurs et les familles. Voici quelques exemples.

2020 marque la fin de la modulation des tarifs de garderie subventionnée, qui sont maintenant fixés à 8,25 $ par jour. Aussi, dès janvier, près de 700 000 familles de deux enfants et plus recevront en moyenne 779 $ d'allocation familiale de plus chaque année.

Il vous en coutera aussi un maximum de 10 $ par jour pour vous stationner à l'hôpital dès le printemps alors que les frais seront plafonnés.

Le salaire minimum va aussi grimper à 13,10 $ en mai, c'est une augmentation de 60 sous.

Pour les clients d'Hydro-Québec, il y aura un gel des tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2020, mais ils augmenteront pour les quatre prochaines années. Les clients recevront toutefois une remise sur leur facture selon la quantité d'électricité consommée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Sur la scène fédérale, c'est aussi aujourd'hui qu'entre en vigueur la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Celle-ci confirme notamment le droit des Autochtones de déterminer leurs lois, politiques et pratiques en matière de services aux enfants et aux familles autochtones, alors qu'on sait que les enfants autochtones sont surreprésentés à la DPJ.