Le Centre Bell et les salles de spectacle à pleine capacité dès le 8 octobre

Terminé, la limite de spectateurs au Centre Bell, au Centre Vidéotron et dans les autres salles de spectacle ayant des places assises assignées, à compter du 8 octobre.

Le passeport vaccinal et le masque seront toutefois obligatoires, sauf pour manger ou boire. Les bulles familiales et la distanciation ne seront plus requises.

Le Canadien pourra donc jouer son match d'ouverture face aux Rangers à domicile le 16 octobre devant 21 302 spectateurs doublement vaccinés. La limite était de 3500 personnes lors des dernières séries éliminatoires, puis a été augmentée à 7500 en septembre.

Ces nouveaux allègements annoncés cet après-midi par le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de Santé publique, le Dr Horacio Arruda, permettront aussi aux cinémas d'être à pleine capacité. Même chose pour les congrès, conférences, assemblées, réunions et cérémonies de graduation.

Il n'y aura plus non plus de limite lors de spectacles extérieurs, avec places assises. Le festival Osheaga pourra donc se tenir ce week-end sur l’Île-Sainte-Hélène.

Les plateaux de tournage pourront aussi recommencer à accueillir du public sans restriction, a indiqué la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui était aussi présente à cette conférence de presse.

« Il n'y a pas eu d’éclosions dans les salles de spectacles, il n’y a pas eu d'éclosions sur les plateaux de tournage. On ajoute le masque juste parce qu'on sait que même si on est vacciné deux doses, on peut encore transmettre. » - Dr Horacio Arruda

Les orchestres, harmonies et chorales pourront augmenter leur nombre d'artistes sur scène à 100 plutôt que 25. Une distance de 2 mètres devra être maintenue entre les chanteurs et musiciens qui jouent des instruments à vent.

Québec estime que ces assouplissements sont possibles grâce à la situation épidémiologique et du haut taux de vaccination.

JUSQU'À QUAND DEVRONS-NOUS PORTER LE MASQUE?

Le gouvernement Legault a ouvert la porte à la fin du port du masque dans les lieux publics.

Le prérequis pour cet important allègement est la vaccination des jeunes de 5 à 11 ans, qui devrait se faire à la fin octobre, début novembre.

La santé publique est toujours en attente de l'homologation d'un vaccin pour les moins de 12 ans.

«Quand on va avoir vacciné les 5 à 11 ans, il va rester que les tout-petits de 0 à 4 ans, qui sont moins en contact social. À ce moment-là, on va avoir atteint probablement une bonne couverture vaccinale d'une très grande proportion de la population et à ce moment, on peut penser éliminer certaines mesures sanitaires.» - Dr Horacio Arruda

Le Dr Horacio Arruda a assuré aujourd'hui qu'aucun enfant ne sera vacciné sans le consentement des parents.