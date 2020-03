Le chanteur country Kenny Rogers meurt à 81 ans

La légende de la musique country Kenny Rogers est décédée de causes naturelles la nuit dernière à 81 ans.

Le chanteur originaire du Texas a vendu des dizaines de millions de disques et remporté trois Grammys.

Il est devenu une vedette internationale dans les années 70 et 80 avec des succès comme The Gambler, Lucille et Islands in the Stream.

Il a également joué dans plusieurs films. Le chanteur était à la retraite depuis 2017.