Le chanteur Éric Lapointe obtient une absolution conditionnelle

Le chanteur Éric Lapointe n'aura pas de casier judiciaire. Il obtient une absolution conditionnelle, assortie d'une probation d'un an, pour avoir violenté une femme en septembre 2019.

Au début du mois, Lapointe a plaidé coupable à une accusation de voies de fait devant la Cour municipale de Montréal.

Le juge a entériné la suggestion commune des avocats cet après-midi.

Le chanteur intoxiqué avait pris la victime par le cou pour l'adosser contre un mur après son party pour célébrer son 50e anniversaire.

En plus de devoir garder la paix et avoir une bonne conduite, Éric Lapointe a dû faire un don de 3000$ à un organisme de bienfaisance et s'engager à aller en thérapie. Il ne pourra communiquer ou se trouver en présence de la victime, sauf avec son consentement.