Le chanteur Karim Ouellet s'éteint à l'âge de 37 ans

L’auteur-compositeur-interprète, Karim Ouellet, a été retrouvé mort dans sa résidence lundi soir à Québec. Les causes et circonstances de son décès n’ont pas été dévoilées jusqu’à maintenant.

Le Service de police de la Ville de Québec confirme être intervenu peu avant 22h dans un local de La Cité-Limoilou à la suite d'un appel pour une personne inanimée. Aucun acte criminel n'a été constaté. Le Bureau du coroner enquêtera pour déterminer la cause de la mort.

Âgé de 37 ans, Karim Ouellet a conquis une première fois le cœur des Québécois en 2009 lors du Festival international de la chanson de Granby. Natif du Sénégal (Dakar), Karim Ouellet a grandi au Québec. La chanteuse Sarahmée est sa soeur. Cette dernière a réagi sur Instagram :

"C’est avec une profonde tristesse que nous, la famille, vous annonçons le décès de notre cher Karim; un fils, un frère, un ami et un musicien exceptionnel. Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours et nous continuerons de célébrer sa vie, son talent et son héritage. Nous demandons aux médias et aux journalistes de respecter l’intimité de la famille et de Karim dans ces moments difficiles. »



Et merci pour ce torrent d’amour pour Karim, à ceux qui ont été touchés par ses mots et ses mélodies, continuons de faire résonner sa musique"



-Ses parents et Sarahmée



Karim Ouellet a eu beaucoup de succès, notamment avec la chanson L'Amour et Rien ne sert de courir

UNE PLUIE DE RÉACTIONS

La colonie artistique n'a pas tardé à lui rendre hommage. Rapidement après l'annonce de son décès les hommages se sont mulitpliés.