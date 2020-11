Le chantier du REM a pris du retard

La mise en service du REM est repoussée à 2022. Et il n'y a pas que la pandémie qui a ralenti le chantier et donc affecté l'échéancier des travaux.

Une détonation imprévue dans le tunnel Mont-Royal s'est produite le 20 juillet dernier lors de travaux a révélé aujourd'hui en conférence de presse le chef du bureau de projet du REM.

Des résidus d'explosifs, datant de la construction du tunnel il y a une centaine d'années, sont à l'origine de l'incident. Heureusement, aucun travailleur n'a été blessé.

«C'est que visiblement, il est resté ce qu'on appelle des fonds de trous, des trous un peu plus longs dans lesquels il restait un explosif qui malheureusement a détoné.» -Le chef du bureau de projet du REM, Jean-Marc Arbaud

Cette mauvaise surprise a donc retardé de 18 mois l'ouverture du tronçon situé entre la Gare centrale et la station Du Ruisseau, notamment parce que les méthodes de travail ont dû être modifiées. Les 30 000 trous qui restent à être forés devront l'être via un système de contrôle à distance et une caméra puisqu'aucun ouvrier ne peut se trouver à moins de 50 mètres du lieu de forage. Initialement prévue pour le printemps 2022, l’ouverture du segment se fera donc à l’automne 2023.

La branche sud entre Brossard et la Gare centrale, le tout premier segment à transporter des passagers, est désormais planifiée au printemps/été 2022, plutôt qu'à la fin de l'année prochaine.

Qui dit retard, dit aussi facture plus salée. Le projet actuellement estimé à 6,3 milliards $ pourrait coûter au moins 80 millions $ de plus. Une mise à jour sera faite éventuellement.

«Nous allons avoir des discussions avec nos partenaires de construction du consortium pour bien établir quelle partie du coût va être assumée par qui.» -Le président et chef de la direction de CDPQ Infra, Macky Tall

Au final, le réseau de 67 kilomètres doit comprendre 26 stations.

Le nouvel échéancier du REM - Réseau express métropolitain