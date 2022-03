Le chef de police de la ville de Montréal part à la retraite

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal, Sylvain Caron quittera officiellement ses fonctions le 22 avril prochain.

Il en a fait l'annonce ce matin lors d'un point de presse en compagnie de la mairesse, Valérie Plante qui a tenu à souligner ses réalisations et la qualité de son travail, «Je tiens à dire à quel point il laisse un service de police qui est en ordre et qui est prêt à s'adapter, à continuer de s'adapter parce que le contexte nous le demande, parce que la société nous le demande».

Sylvain Caron aura passé 40 ans au sein de la police et a oeuvré auprès de quatre organisations différentes, dont trois ans à la tête du SPVM. L'homme de 60 ans dit avoir annoncé sa décision au directeur général de la ville de Montréal en décembre dernier. Il souhaite passer plus de temps avec sa famille. D'ailleurs, il a remercié sa conjointe et ses enfants avec un trémolo dans la voix. Son mandat devait officiellement se terminer en 2023.

«Plus de 40 ans a servir la population, avec tous les défis qu'on a aujourd'hui, ça demande un dévouement» - Sylvain Caron, chef du SPVM

Sylvain Caron a dû gérer plusieurs dossiers chauds au sein du SPVM, dont l'arrestation de Mamadi Carmara, interpelé par erreur le 28 janvier 2021, à la suite de l'attaque d'un policier du SPVM. L'annonce de son successeur sera faite sous peu.