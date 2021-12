Le cinéaste Jean-Marc Vallée décède à l'âge de 58 ans

Le monde artistique est sous le choc depuis l'annonce du décès du cinéaste québécois, Jean-Marc Vallée. Le réalisateur et producteur, qui a laissé sa marque dans le milieu cinématographique dans le monde, est mort subitement au cours du week-end. Des médias rapportent que le réalisateur s'est éteint le soir de Noël dans une résidence de la région de Québec.

Selon TVA Nouvelles, Jean-Marc Vallée aurait été retrouvé sans vie par des amis après avoir succombé à un arrêt cardiorespiratoire.

Il était âgé de 58 ans.

Aux États-Unis, Jean-Marc Vallée a remporté notamment, un Emmy pour sa réalisation Big Little Lies, une série à succès sur HBO. Il a dirigé des vedettes telles que Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Amy Adams, Jake Gyllenhaal pour ne nommer que ceux-là, au cours de la dernière décennie. Il a également signé Dallas Buyers Club en 2013, un autre gros succès du cinéaste.

Au Québec, c'est également lui qui est derrière le film C.R.A.Z.Y. paru en 2005. Ce long-métrage qui raconte l'histoire d'un homosexuel durant les années de la Révolution tranquille, a été un immense succès dans la province, il a raflé quatorze prix Jutra et dix prix Génie.

L'actrice américaine Nicole Kidman a parlé d'une ''nouvelle dévastatrice'' sur son compte Twitter. Le Festival du Film International de Toronto a pour sa part écrit (...) Jean-Marc Vallée, le seul réalisateur à avoir lancé et fermé l'événement avec ses films Demolition et The Young Victoria.

Plus près de chez-nous plusieurs artistes québécois ont rendu, à leur façon, un hommage au cinéaste qui a marqué leur vie. Le premier ministre François Legault a tenu lui aussi, à rendre hommage à cet ''artiste exceptionnel.''

Remembering celebrated Canadian filmmaker Jean-Marc Vallée — the only director to both open (DEMOLITION) and close (THE YOUNG VICTORIA) the Toronto International Film Festival. pic.twitter.com/hWZvAZtCqP