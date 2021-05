Le circuit Gilles-Villeneuve transformé en site de vaccination

À défaut d'avoir un Grand Prix de Formule Un cet été, le circuit Gilles-Villeneuve sur l'île Notre-Dame permettra de se faire vacciner en auto ou à vélo.

Dès le 29 mai, durant trois week-ends consécutifs, les futurs vaccinés pourront faire «un arrêt aux puits» comme les voitures de course pour recevoir leur dose et en profiter pour voir l'envers du décor dans les garages du Grand Prix.

«À défaut d'avoir une course de Formule 1 cette année, on a une course à la vaccination.» -Valérie Plante, mairesse de Montréal