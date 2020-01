Le coton ouaté de Catherine Dorion acheté par son demi-frère pour 5 530$

C'est le demi-frère de la députée Catherine Dorion qui a acheté son fameux coton ouaté orange pour 5 530$, dimanche.

L'argent sera remis à la Maison des femmes de Québec qui protège les femmes victimes de violence conjugale. Marc Dorion, avocat de Québec, et la députée de Québec solidaire se connaissent peu. Catherine Dorion s'est réjouie de son geste. Elle a écrit sur Facebook:

«J’ai appris avec surprise que la personne qui a remporté THE coton ouaté est l’avocat de Québec Marc Dorion, qui est mon... demi-frère du côté de mon père (il est le premier de ses sept enfants, moi la dernière)! Tout un revirement hollywoodien 😮

Et... non, c'est pas arrangé avec le gars des vues. 😀 Psst! Cher Marc, nous avons eu très peu l'occasion de nous connaître, mais sache que ton geste me touche énormément. Venant de toi, qui as longtemps été et seras probablement toujours un militant conservateur, ça fait penser qu'il y a des « côtés Dorion », comme le front tout le tour de la tête, qu’on sait reconnaître et saluer d’un spectre à l’autre... 😉 MERCI !!!» -Catherine Dorion