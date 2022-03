Comme le veut la tradition, le ministre des Finances du Québec s'est acheté une nouvelle paire de chaussures à la veille du budget.

Eric Girard a encore choisi des souliers de course, mais cette fois-ci, il s'agit d'espadrilles New Balance « performantes et très légères » « que vous devez porter la fois où vous voulez courir vite », à l'image de la performance « exceptionnelle » de l'économie québécoise.

«Le Québec a mieux fait que le Canada, les États-Unis et l'Ontario.» -Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Le ministre a profité de l'occasion pour annoncer que le déficit du Québec a fondu de moitié et sera sous la barre des 3 milliards de dollars.

Des mesures pour pallier l'importante hausse du coût de la vie devraient être annoncées demain. Eric Girard a précisé que les chèques pour contrer l'inflation devraient être remis à l'ensemble de la population, sans toutefois donner plus de détails.

«La prestation exceptionnelle qui compensant pour l'inflation surprise en 2021 était une mesure ciblée pour 3.3 millions de personnes, là on regarde pour faire une mesure d'application plus générale.» -Eric Girard, ministre des Finances du Québec

Par ailleurs, le gouvernement vise toujours un retour à l'équilibre budgétaire dans cinq ans, soit en 2027-2028, soulignant le haut degré d’incertitude en raison de la pandémie et de l'invasion russe en Ukraine.