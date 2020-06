Le démantèlement d'un labo de drogues se poursuit à Danville

Le démantèlement d'un important laboratoire de drogues de synthèse à Danville, en Estrie, se poursuit. La Sûreté du Québec pourrait avoir besoin de plusieurs jours avant de terminer cette opération délicate.

Il s'agit d'une des plus grosses installations de production de méthamphétamines à être démantelée au Québec.

Depuis samedi, la SQ a saisi plus de 90 000 $ en argent comptant, des armes à feu, plusieurs kilos de méthamphétamines et un kilo de cocaïne. Un bilan plus complet sera partagé prochainement.

Le démantèlement de ce laboratoire toujours actif, situé dans un secteur résidentiel, représente une opération délicate.

« Les laboratoires utilisent souvent des substances chimiques et des solvants volatiles. Il y a un risque élevé d'incendie et d'explosion dans certains cas. On dit que pour chaque kilo de méthamphétamines, on produit de cinq à six kilos de déchets toxiques. » - Stéphane Tremblay, porte-parole Sûreté du Québec

Le corps policier a d'ailleurs publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour démontrer l'ampleur des mesures de sécurité en place.

Quatre suspects arrêtés

Deux hommes et deux femmes ont été arrêtés vendredi, à Montréal, Terrebonne et Danville, en lien avec cette histoire. Le laboratoire est l'un des six endroits perquisitionnés par les policiers, dans le cadre d'une enquête amorcée l'automne dernier.

Les suspects ont comparu par téléphone vendredi et sont actuellement détenus. Ils devraient comparaitre lundi au palais de justice de Drummondville pour être accusés de différents chefs liés au trafic de stupéfiants.

La Sûreté du Québec rappelle que quiconque est au fait de trafic ou production de stupéfiants peut communiquer, de façon confidentielle, avec la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.